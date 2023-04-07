Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге отменяется

В этом году Екатеринбург останется без Уральской индустриальной биеннале. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на горадминистрацию. Причин отмены не называют, организаторы выставки на момент публикации также не предоставили какой-либо информации.

Напомним, выставка современного искусства биеннале проводится в России с 2010 года. В 2021 году художники отразили знакомую всему миру реальность, описав выставку цитатой из Екклесиаста "Время обнимать и уклоняться от объятий". Экспонаты можно было увидеть в уральской столице с 2 октября по 5 декабря.