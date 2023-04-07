Дарью Трепову доставили в московский СИЗО "Лефортово"

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово", сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

"Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - сообщила правозащитница.

4 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Трепову на два месяца – до 2 июня 2023 года.

Девушку обвиняют в причастности к покушению на военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), он был убит 3 апреля во время творческой встречи с поклонниками в петербургском кафе. Изначально СКР возбудил дело по статье "Убийство", но затем оно было переквалифицировано в "Теракт". Также она проходит по статье о незаконном обороте оружия.