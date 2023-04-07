Новые ФАПы появятся в отдалённых сёлах Астраханской области

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году в сёлах Калинино и Тулугановка Володарского района (Астраханская область) будут установлены два модульных фельдшерско-акушерских пункта стоимостью более 15 млн рублей. Новые современные ФАПы придут на смену старым приспособленным помещениям, которые были построены больше полувека назад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, на подготовленных земельных участках уже завершены работы по монтажу металлических свай, планируется установка блоков модульных ФАПов.

Помещения общей площадью 60 кв.м каждый будут оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Уже выданы необходимые технические условия на электро- и водоснабжение, разрабатываются проекты размещения инженерных сетей и благоустройства территории.





Ранее, в 2021 году, в сёлах Нововасильево, Новокрасное, Блиново, Камардан, Алексеевка и посёлке Трубный Володарского района старые ФАПы были заменены на новые модульные. У жителей села Болдырево также появился собственный фельдшерско-акушерский пункт.





В конце прошлого года был завершён капитальный ремонт в трёх фельдшерско-акушерских пунктах сёл Крутое, Яблонка и Костюбе. Медицинские работники Мултановской врачебной амбулатории также работают в отремонтированном здании с новым оборудованием и мебелью.