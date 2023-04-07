07 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Новые ФАПы появятся в отдалённых сёлах Астраханской области

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году в сёлах Калинино и Тулугановка Володарского района (Астраханская область) будут установлены два модульных фельдшерско-акушерских пункта стоимостью более 15 млн рублей. Новые современные ФАПы придут на смену старым приспособленным помещениям, которые были построены больше полувека назад.

фап, сельская амбулатория(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, на подготовленных земельных участках уже завершены работы по монтажу металлических свай, планируется установка блоков модульных ФАПов.

земельные работы, сваи, подготовка под строительство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Помещения общей площадью 60 кв.м каждый будут оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Уже выданы необходимые технические условия на электро- и водоснабжение, разрабатываются проекты размещения инженерных сетей и благоустройства территории.

фап, сельская амбулатория(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области



Ранее, в 2021 году, в сёлах Нововасильево, Новокрасное, Блиново, Камардан, Алексеевка и посёлке Трубный Володарского района старые ФАПы были заменены на новые модульные. У жителей села Болдырево также появился собственный фельдшерско-акушерский пункт.

врач, измерение давления, здравоохранение, медицина, амбулатория(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области



В конце прошлого года был завершён капитальный ремонт в трёх фельдшерско-акушерских пунктах сёл Крутое, Яблонка и Костюбе. Медицинские работники Мултановской врачебной амбулатории также работают в отремонтированном здании с новым оборудованием и мебелью.

Теги: фапы, нацпроект, медицинское оборудование, жители сел



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