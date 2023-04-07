Начались переговоры Лаврова и Эрдогана

В Анкаре начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Эрдогана.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает официальный портал президента Турции.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя визит Лаврова в Турцию, сообщила, что состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании. А 27 апреля Турцию, возможно, посетит президент России Владимир Путин.