В Нижнем Тагиле ввели особый противопожарный режим: он уже начал действовать

Начиная с сегодняшнего дня, 7 апреля, в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь на территории города запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, соломы, порубочных остатков и разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также до особого распоряжения запрещается проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельхозназначения, промышленности, энергетики и транспорта.

С жителями Нижнего Тагила поручено провести противопожарные инструктажи. А в сельских населенных пунктах будут организованы круглосуточные дежурства силами добровольных пожарных дружин.

Напомним, что сегодня особый противопожарный режим также ввели в Екатеринбурге – он начнет действовать с завтрашнего дня, 8 апреля. А с 15 апреля такой режим вводится уже по всей Свердловской области.