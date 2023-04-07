07 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле ввели особый противопожарный режим: он уже начал действовать

Начиная с сегодняшнего дня, 7 апреля, в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь на территории города запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, соломы, порубочных остатков и разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также до особого распоряжения запрещается проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельхозназначения, промышленности, энергетики и транспорта.

С жителями Нижнего Тагила поручено провести противопожарные инструктажи. А в сельских населенных пунктах будут организованы круглосуточные дежурства силами добровольных пожарных дружин.

Напомним, что сегодня особый противопожарный режим также ввели в Екатеринбурге – он начнет действовать с завтрашнего дня, 8 апреля. А с 15 апреля такой режим вводится уже по всей Свердловской области.

Теги: Нижний Тагил, особый противопожарный режим, город



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