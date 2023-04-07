07 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: nv86 crab

В Нижневартовске в старой части города произошел пожар. Горят два дома

В Нижневартовске в старой части города произошел пожар. Информация об этом опубликована в группе "ЧП Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Жители города публикуют в соцсетях фото и видео с места ЧП. В МЧС сообщают, что горит дом по ул. Декабристов, 4а.

Пожар в старой части Нижневартовска(2023)|Фото: nv86 crab

Дом подлежит расселению, но до конца не был расселен. По предварительным данным, в нем проживают две семьи. О пострадавших не сообщается.

Также очевидцы сообщают в соцсетях, что огонь перекинулся на второй дом.

"Весь район в дыму", - говорится в telegram-канале "ЧП Нижневартовск. Происшествия".

Теги: пожар, Старый Нижневартовск, расселенный дом, Декабристов



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