Украинскому пилоту, задержанному в Брянской области, предъявили "незаконное пересечение границы"

Украинскому пилоту, самолет которого разбился в Брянской области, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы"), передает ТАСС со ссылкой на областной суд региона. Сегодня же, как ожидается, мужчине выберут меру пресечения.

Ранее ФСБ сообщала о задержании пилота украинского легкомоторного самолета. Инцидент произошел в Клинцовском районе Брянской области. Гражданин Украины пытался после крушения убежать на территорию своего государства, но был задержан пограничниками.

Примечательно, что других статей пилоту не предъявлено. Самолет упал в поле, пострадавших и повреждений нет. Сообщалось, что в самолете нашли автомат и бронежилет, а сам мужчина, якобы, признался, что вел разведку за денежное вознаграждение в размере около 100 тыс. руб. Но, судя по предъявленному обвинению, эта информация не подтвердилась.

Если иностранный гражданин незаконно пересекает границу, то это наказывается: штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.