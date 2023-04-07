Сгоревшему питомнику под Екатеринбургом собрали больше 10 миллионов рублей

После пожара в питомнике "Надин Ковчег" под Екатеринбургом, неравнодушные собрали почти 10,5 млн рублей. Средства будут потрачены на восстановление питомника и нужды оставшихся в живых четвероногих.

"За первые несколько дней после пожара на карту Надежды поступило 10 млн 492 тыс. 708 рублей. Эта нереальная - просто фантастическая - сумма, о которой мы даже не могли мечтать. Она позволяет не только восстановить жизнедеятельность на месте пожара, но и начать наконец строительство нового "Надиного Ковчега" в Кольцово. Наша благодарность - всем и каждому, кто внёс свой вклад в общий процесс. Невозможного - и правда - нет, когда так много хороших людей объединяются вокруг доброго дела", — говорится в сообществе "Дом-приют Надин ковчег".

Напомним, пожар случился в ночь на 21 марта, в результате чего погибла половина животных. Сотрудники питомника просили всех, у кого есть возможность, помочь с наведением порядка и содержанием зверей. Под постом на просьбу сразу откликнулось множество людей, предлагавших тряпки, матрацы и еду.