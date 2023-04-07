07 Апреля 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Критиковавший Россию и СВО актер Козловский выступит в Петербурге с согласия Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает позволять выступать на городских площадках артистам и музыкантам, которые открыто критиковали руководство России после начала Специальной военной операции (СВО). Некоторые даже сбежали заграницу, однако сейчас вынуждены возвращаться на заработки в страну, которую поливали грязью.

Актер Данила Козловский, высказавшийся против проведения СВО и уехавший в США, возвращается в Россию, чтобы заработать. На Западе Козловский оказался никому не нужен, поэтому решил вернуться в РФ и запланировал спектакли со своим участием в Москве и Санкт-Петербурге.

На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в «Гамлете» и 22 апреля в спектакле «Коварство и любовь», сообщается на сайте театра.

козловский, афиша, лп(2023)|Фото: mdt-dodin.ru/скрин

театральная афиша, скрин, лп(2023)|Фото: mdt-dodin.ru/скрин

«Если у властей Москвы и Питера есть хоть капля чести, спектакли должны быть отменены. Пусть зарабатывает в Америке», — пишут пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что ранее из-за выступлений артистов и музыкантов на городских площадках Санкт-Петербурга разгорались крупные скандалы. Петербуржцы выступают против решения позволить сбежавшим за границу гражданам продолжать зарабатывать в России.

Так, например, в прошлом году жители города раскритиковали губернатора Александра Беглова за то, что он пригласил выступить в финале Суперкубка между «Спартаком» и «Зенитом» группу «Би-2», которая ранее открыто высказалась против СВО. Фанаты освистали музыкантов во время концерта.

«А теперь хотелось задать вопрос уважаемому губернатору Александру Дмитриевичу Беглову: что же Вас сподвигло одобрить концерт предателя на стадионе родного города, за который бьется футбольный клуб «Зенит»? Я надеюсь, этот вопрос будет долго висеть в воздухе и, соответственно, справедливость возьмет свое», — заявил один из присутствующих на матче.

Еще одно выступление, спровоцировавшее скандал, – закрытый концерт Валерия Меладзе в Петербурге. Тогда молчаливое согласие губернатора Александра Беглова на проведение мероприятия также удивило петербуржцев, так как певец после начала проведения специальной военной операции в Донбассе высказался резко негативно о действиях ВС России. По информации СМИ, на закрытом выступлении присутствовали чиновники из Смольного. Помимо того, сегодня стало известно, что прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

Все это в очередной раз говорит об отстраненности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от мнения петербуржцев. Градоначальник не желает прислушиваться к горожанам, которые выступают против проведения концертов и выступлений артистов, критиковавших СВО. В экспертном сообществе неоднократно подчеркивали, что подобные выступления являются пощечиной всему российскому народу.

Теги: сво, актер козловский, александр беглов, спектакли, валерий меладзе, смольный, донбасс



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