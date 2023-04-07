"Капельницы дают мочегонный эффект": менеджер Емельяненко об инциденте в аэропорту Екатеринбурга

Менеджер известного в прошлом бойца Александра Емельяненко Никита Бурчак попробовал объяснить инцидент, произошедший накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ранее сообщалось, что Емельяненко якобы устроил дебош при посадке на самолет из Екатеринбурга до Москвы. Он будто бы был сильно пьян, справил нужду прямо на пол аэропорта, ругался с сотрудниками Кольцово и угрожал охранникам избиением.

По словам очевидцев, подоспевшая полиция вместо того, чтобы "оформить" экс-бойца ММА за хулиганство, стала с ним фотографироваться. В итоге Емельяненко все же пустили в самолет, но алкоголь продавать отказались. Впоследствии в уральском МВД на транспорте опровергли версию очевидцев.

Как заявил Бурчак, дело в том, что Александр летал в Екатеринбург к лечащему врачу, который "вел" его до боя по боксу с Вячеславом Дациком (поединок состоялся осенью прошлого года и завершился быстрой победой Дацика, отправившего Емельяненко в тяжелый нокаут, - прим. Накануне.RU).

"В клинике ему поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт. Как вы знаете, капельницы дают сильный мочегонный эффект, что привело к "пописал в неположенном месте". Ни о каком дебоше речи не шло", - цитирует менеджера "Матч ТВ".

Также Бурчак подчеркнул, что сотрудники полиции "просто мирно фотографировались с Александром, а не задерживали его".

Напомним, в один из своих прошлых приездов в Екатеринбург Александр Емельяненко заявлял, что ему "без разницы, кого бить". Также ему очень понравилось, что в городе есть большое количество храмов.