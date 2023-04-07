Спасатели вытащили из водоема Нижнего Тагила тело очередного любителя весенней рыбалки

В Нижнетагильском пруду найдено тело пенсионера 1949 г.р., решившего накануне вечером порыбачить. Тонкий лед и многочисленные предостережения МЧС не остановили рыболова.

Как сообщается в паблике "Тагильский спасатель", уйдя на рыбалку мужчина перестал выходить на связь, тем самым вызвав обеспокоенность у родственников.

"Под жарким апрельским солнцем на мелководье лед тает быстрее и сушу отделяет полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров! Только сегодня утром спасателям МБУ "Центр защиты населения" удалось обнаружить тело рыбака в 800 метрах от берега в районе Ключиков. Беспокойство спасателей вызывает легкомыслие любителей подлёдной рыбалки. Не берегут ни себя, ни своих близких!" - говорится в сообщении.

По словам спасателей, рыбаки по всему региону выходят на лед рано утром, когда тот промерз, и пробираются вглубь водоема. Однако уже днем они не могут самостоятельно добраться до берега.

Напомним, что вчера вечером спустя почти сутки на одном из водоемов поселка Двуреченск Сысертского района было обнаружено тело пропавшего мужчины. Как оказалось, погибший 1959 г.р. катался на квадроцикле по тонкому льду и провалился в воду.