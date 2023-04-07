Суд оштрафовал учительницу из Прикамья, назвавшую ученика "ублюдком" и "предателем"

Бывшая учительница школы поселка Сылва Пермского района Светлана Федурина, назвавшая опоздавшего на праздник ученика "ублюдком" и "предателем" оштрафована на три тысячи рублей. Соответствующую информацию Накануне.RU подтвердили в судебном участке номер 5 Пермского судебного района.

Ранее в отношении педагога за оскорбление школьника было возбуждено административное дело.

Напомним, учитель сылвенской школы назвала ученика "предателем" и "ублюдком". Скандальный видеоролик опубликовал telegram-канал "SOTA".

По информации подписчиков канала, педагог пришла в ярость от того, что школьник опоздал на выступление к 23 февраля. Женщина обвинила подростка в отсутствии патриотизма и пригрозила, что "с завтрашнего дня" он не будет учиться в ее классе и будет вынужден перейти в другой класс или в другую школу. После того, как скандал попал в соцсети, педагог уолилась по собственному желанию.