В Магнитогорске городскую свалку рекультивирует компания Росатома

Городскую свалку в Магнитогорске рекультивирует компания "Русатом Гринвэй" (входит в структуру госкорпорации Росатом), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Подрядчик приступит к работам в мае. Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, рекультивация будет происходить по аналогичной технологии с челябинской городской свалкой. " Тело" свалки сформируют и изолируют инертным и геосинтетическими материалами. После этого смонтируют системы сбора и отвода фильтрата и биогаза. после этого начнется биологический этап.

Площадь городской свалки почти 60 гектаров. Она эксплуатируется с 1957 года. Ориентировано объем накопленных отходов составляет более 5 млн куб. м. Ближайшие жилые дома к свалке находятся на расстоянии 900 м.