В Крыму начали выдавать земельные наделы у моря участникам СВО

В Крыму начали выдавать земельные наделы участникам специальной военной операции. В правительстве республики сообщили, что сейчас готовы к выдаче 511 земельных участков общей площадью 56 гектаров. Если участки примерно равны, то каждый получит участок размером 1,1 тыс. кв. метров или около 10 соток.

"Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Коммуникации и инженерные сети подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется. Напомню, что наделы будут расположены вблизи моря на западном берегу Крыма", - сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.

Участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.