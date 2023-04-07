В Тюмени открыли полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"

В Тюмени открыли полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это эколого-промышленная экспедиция с оценочными мероприятиями, деловой и просветительской программой, направленной на выявление экологических лидеров.

Участниками этапа стали более 110 экоактивистов от 18 до 58 лет из 33 регионов России.

Руководитель департамента регионального развития АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Кирксов сообщил, что порядка 30 человек войдут в экосборную.

"В финале будут отобраны 15 эколидеров. Призом станет продвижение в различных медиа", пояснил он.

Помимо конкурсных испытаний, участников пригласят на городской фестиваль "Экософия в Тюмени".

Как сообщила директор Департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец - это будет масштабное мероприятие на открытом воздухе.

"Приглашаем всех на набережную Тюмени, у Конторы пароходства с 12 до 16 часов будут различные активности: танцы, песни, мастер-классы", - сказала Горковец.

Гости мероприятия смогут сдать на переработку бумагу и картон. Вырученные деньги передадут городу для создания интерактивного пространства для детей и молодежи.