В Тюмени открыли полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"

07 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:Tyum-pravda.ru

В Тюмени открыли полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"

В Тюмени открыли полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это эколого-промышленная экспедиция с оценочными мероприятиями, деловой и просветительской программой, направленной на выявление экологических лидеров.

Участниками этапа стали более 110 экоактивистов от 18 до 58 лет из 33 регионов России.

Руководитель департамента регионального развития АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Кирксов сообщил, что порядка 30 человек войдут в экосборную.

"В финале будут отобраны 15 эколидеров. Призом станет продвижение в различных медиа", пояснил он.

Помимо конкурсных испытаний, участников пригласят на городской фестиваль "Экософия в Тюмени".

Как сообщила директор Департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец - это будет масштабное мероприятие на открытом воздухе.

"Приглашаем всех на набережную Тюмени, у Конторы пароходства с 12 до 16 часов будут различные активности: танцы, песни, мастер-классы", - сказала Горковец.

Гости мероприятия смогут сдать на переработку бумагу и картон. Вырученные деньги передадут городу для создания интерактивного пространства для детей и молодежи.

Теги: Экософия, Россия страна возможнностей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети