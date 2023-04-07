В Екатеринбурге для "Тотального диктанта" откроются больше 30 площадок

В Екатеринбурге для проведения "Тотального диктанта" в нынешнем году откроются 32 площадки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В столице Урала диктант пройдет на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев и других общественных пространств. А роль дикторов исполнят руководители органов власти, артисты, общественные деятели и учителя.

По данным на пятницу, 7 апреля, на девяти площадках еще остаются свободные места для тех, кто хочет проверить свои знания правил правописания. Среди них – ТРЦ VEER Mall, школы №164, 157, 36 имени М.П. Одинцова, Гуманитарный университет, Екатеринбургский зоопарк, УрГПУ, УрФУ и Свердловский областной педагогический колледж. Зарегистрироваться для участия на этих площадках можно на официальном сайте акции.

Напомним, что "Тотальный диктант" 2023 года состоится в субботу, 8 апреля. В этом году его столицей станет Нижний Тагил. На Демидовском железоделательном заводе города будет организована главная российская площадка проекта. На ней автор "Тотального диктанта" Василий Авченко прочитает текст для участников акции, а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона. Также в городе состоится ежегодный Фестиваль грамотности.