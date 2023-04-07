Охота на сотрудников вузов. Мошенники похитили у доцента РАНХиГС 1,7 миллиона рублей

Очередной сотрудник уральского вуза попался на уловки мошенников, отдав свои кровно заработанные. В этот раз 1,7 млн потеряла доцент кафедры РАНХиГС. О подробностях инцидента Накануне.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

По словам потерпевшей, 4 апреля ей позвонил "сотрудник банка", клиентом которого она является, и сообщил об оформлении кредита на ее имя на сумму в 3,8 млн рублей. Когда женщина заверила, собеседника, что не оформляла кредит, лжеспециалист отправил ей в мессенджере скрин документа, подтверждающий его место работы, а после попросил содействовать в вычислении мошенников.

Потерпевшая зашла в мобильное приложение банка, где обнаружила кредит на сумму в 1,7 млн рублей. Жертву злоумышленников убедили в необходимости перевести все имеющиеся на ее вкладах средства на "безопасные счета". Для этого женщина обратилась в отделение банка и через кассу перевела на указанный неизвестным счет 1,7 миллиона заемных рублей. Свою ошибку потерпевшая осознала лишь после совершения операции.

"В настоящее время по факту хищения сотрудники полиции г. Екатеринбурга проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере). Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия", - сообщили в полиции.

Правоохранители напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка" или "представителей силовых ведомств". Никогда не сообщайте код из смс или свои личные данные по телефону, а при получении сообщения о внезапно образовавшемся кредите или других махинациях со счетами, лично обращайтесь в банковское отделение своего города. Помимо этого, не держите в секрете от близких и родственников подобные звонки и сообщения от "лжеспециалистов" и "лжесиловиков", как бы они того не просили и о каких последствиях бы не предупреждали.

Напомним, что в феврале заместитель директора департамента УрФУ также стала жертвой мошенников, которые за две недели вытянули из нее 7 млн 920 тыс. рублей.