Якушев подключился к решению проблем, с которыми сталкиваются вузы при подготовке специалистов по кибербезопасности

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание координационного совета по информационной безопасности. Участники совета обсудили вопросы подготовки кадров в области информационной безопасности, сообщили в пресс-службе полпредства.

Особое внимание обратили на проблемы, с которыми при подготовке специалистов по кибербезопасности, сталкивается высшее образование. Кроме увеличения количества бюджетных мест, а, следовательно, и выпускаемых специалистов, необходимо под постоянным контролем держать вопросы содержательного наполнения курсов и развития материально-технической базы вузовских площадок, на которых осуществляется подготовка.

Полпред отметил, что президент России утвердил ряд серьезных мер, нацеленных на усиление информационной безопасности. Даны конкретные поручения по переходу на российские программные средства, используемые на объектах критической информационной инфраструктуры. Необходимо также заместить программно-аппаратные комплексы, произведенные в недружественных государствах.

"Успешно решить поставленные главой государства задачи мы сможем только в том случае, – подчеркнул Владимир Якушев, – если за их реализацию и последующее управление будут отвечать грамотные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом".

Руководители цифровой трансформации регионов Уральского федерального округа представили свои наработки по вопросу целевой подготовки и переподготовки специалистов по кибербезопасности, в том числе, тех работников, которые отвечают за обеспечение защиты объектов критической информационной инфраструктуры.

Участники совета согласились, что необходима кооперация в вопросах образовательной подготовки и разработке учебных курсов как между вузами, так и между органами власти и образовательными организациями.