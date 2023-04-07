Родительская палата направила обращение Путину о саботаже Минтруда по поддержке многодетности

Родительская палата (РП) направила обращение президенту РФ Владимиру Путину о том, что все предложения РП по стимулированию многодетности были отвергнуты Минтрудом, включая предложение ввести государственный праздник "День многодетной семьи".

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Отмечается, что президент давно говорит о необходимости сделать нормой семью с тремя детьми.

"Однако Ваши усилия по народосбережению, всецело поддерживаемые населением, планомерно саботируются профильными министерствами и ведомствами и после реализации приобретают обратный эффект и недоумение граждан", - говорится в обращении.

Так, реализация меры, направленной на недопущение бедности семьи, происходит исключительно в случае наступления этого события. Речь идет о получении единого пособия по критерию нуждаемости, когда среднедушевой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе. Кроме того, путем введения понижающих коэффициентов сделано так, чтобы нищая семья, получая это единое пособие, не выходила за пределы порога бедности .

"Таким образом, согласно новым подходам, по факту нормой должна стать нищая семья! Все остальные предложения рассмотрены в том же духе. Родительское сообщество отмечает, что действительная реализация демографической политики в России не имеет ничего общего с Вашими поручениями", - подчеркивает сопредседатель РП Надежда Жилина.

В тексте приведен перечень предложений, которые были отвергнуты.

В 2022 году рождаемость в России была ниже смертности на 600 тыс. В 2023 году убыль, скорее всего, будет еще больше. А в ближайшие годы вымирание населения будет только ускоряться.