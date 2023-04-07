Родительская палата направила обращение Путину о саботаже Минтруда по поддержке многодетности
Родительская палата (РП) направила обращение президенту РФ Владимиру Путину о том, что все предложения РП по стимулированию многодетности были отвергнуты Минтрудом, включая предложение ввести государственный праздник "День многодетной семьи".
Отмечается, что президент давно говорит о необходимости сделать нормой семью с тремя детьми.
"Однако Ваши усилия по народосбережению, всецело поддерживаемые населением, планомерно саботируются профильными министерствами и ведомствами и после реализации приобретают обратный эффект и недоумение граждан", - говорится в обращении.
Так, реализация меры, направленной на недопущение бедности семьи, происходит исключительно в случае наступления этого события. Речь идет о получении единого пособия по критерию нуждаемости, когда среднедушевой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе. Кроме того, путем введения понижающих коэффициентов сделано так, чтобы нищая семья, получая это единое пособие, не выходила за пределы порога бедности.
"Таким образом, согласно новым подходам, по факту нормой должна стать нищая семья! Все остальные предложения рассмотрены в том же духе. Родительское сообщество отмечает, что действительная реализация демографической политики в России не имеет ничего общего с Вашими поручениями", - подчеркивает сопредседатель РП Надежда Жилина.
В тексте приведен перечень предложений, которые были отвергнуты.
В 2022 году рождаемость в России была ниже смертности на 600 тыс. В 2023 году убыль, скорее всего, будет еще больше. А в ближайшие годы вымирание населения будет только ускоряться.