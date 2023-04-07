На челябинскую школу возбудили дело из-за нарушений при организации питания

В Челябинске УФАС возбудило дело о нарушении законодательства при передаче "Уральскому комбинату питания" муниципального имущества для организации школьного питания в безвозмездное пользование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет о передачи помещений коррекционной школы №127 для выполнения заключенных контрактов на организацию горячего питания.

По предварительным данным, школе еще до окончания срока подачи заявок было известно о предстоящем заключении контракта.