Нефтегазовые доходы российского бюджета в первом квартале упали на 45%

Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-марте 2023 года снизились на 45% к аналогичному периоду прошлого года – до 1,63 млрд руб., сообщается в материалах, опубликованных Минфином РФ. В ведомстве объясняют такое резкое снижение падением цены на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта газа.

Но при этом предлагают не волноваться: выпадающие доходы компенсируются из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В целом объем доходов федерального бюджета снизился в первом квартале на 21% год к году – за счет уже упомянутых нефтегазовых доходов. Ненефтегазовые доходы тоже снижаются, но не так быстро – на 4%.

Расходы федерального бюджета в первом квартале при этом выросли относительного аналогичного периода прошлого года на 34%.