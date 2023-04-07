Югорчане получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Югорчане получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Так, 20 тысяч рублей будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; неработающим пенсионерам — узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны.

По 10 тысяч рублей получат труженики тыла, а также вдовцы и вдовы участников Отечественной войны, при условии, что они не вступали в повторный брак. Также деньги получат вдовцы и вдовы ветеранов боевых действий, участников СВО, не вступивших в повторный брак, родители военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву, по контракту, родители прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников СКР, погибших, пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей; родители погибших участников добровольческих формирований.

Две тысячи рублей выплатят неработающим пенсионерам из числа лиц, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявших родителей — участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны.

Всего выплаты получат 5 349 человек.

Выплату югорчане получат до 1 мая, в беззаявительном порядке.