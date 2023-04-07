На Украине объявили награду за атаку на Москву в День Победы

Парад Победы на Красной площади должен быть атакован украинскими дронами. Об этом заявил соучредитель украинского "Монобанка" Владимир Яценко.

Он рассказал, что в банке уже есть специальный счет, на котором находится 20 млн гривен, и все желающие могут увеличить эту сумму.

"Сообщество, разрабатывающее беспилотники, должно сделать им праздник. Мы должны о себе напомнить", - сказал украинский банкир.

При этом он, то ли в шутку, то ли всерьез, поставил условие: дрон должен приземлиться на Красной площади и на нем должны быть нацистские или антироссийские лозунги.