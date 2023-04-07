В Петербурге на аукцион выставлена квартира Максима Горького

Выставлена на торги квартира Максима Горького. Речь идет о жилище на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге. Начальная цена – 75 млн руб.

Сейчас квартира находится в собственности одного владельца, сообщает аукционный дом "Литфонд". Площадь квартиры – 211,9 "квадрата" (с возможностью приобретения мансарды и расширения общей площади до 323 "квадратов"). Жилище, состоящее из шести комнат, расположено на шестом (последнем) этаже дома № 23 (литера А) на Кронверском проспекте.

Квартира расположена в доходном доме 1912 г. постройки (дом жены сенатора Барсовой), выполненном в стиле "северный модерн". Фасад асимметричен, два эркера разной формы расположены на разных уровнях. Первый и второй этажи выложены "рваным" серым гранитом, выше использована терразитовая штукатурка. Массивные гранитные порталы входов украшены барельефными изображениями сов и чудовищ.

Квартира была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни. В ней бывали, в частности, Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Aлександра Коллонтай, Владимир Маяковский, Иван Бунин. Прием заочных ставок на аукцион идет до 17.00 15 апреля 2023 г.