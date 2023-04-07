Кравцов считает, что черчение в школах есть

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что черчение в школе остается, и оно есть в предмете "Технология". Так он отреагировал на многочисленные призывы вернуть в школу черчение - основу инженерного мышления.

Ранее к этому призвал Комитет Госдумы по просвещению. Недавно губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин заявил, что представители оборонных, металлургических и иных компаний просят вернуть в школы уроки черчения. На заседании президиума Госсовета он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. В прошлом году парламент Крыма выступил с таким же заявлением.

Черчение было полностью исключено из школьной программы в 2019 году. Кравцов пообещал по возможности усилить компонент, связанный с черчением, в предмете "Технология".

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что Кравцов просто не знает, что есть в школьной программе, или делает вид, что не понял специалистов.

"Его заявление о том, что якобы черчение есть в предмете "Технология"... ну как бы сказать корректно... не соответствует действительности. То, что есть в "технологии" (общее, весьма поверхностное знакомство с чертежами, на которое и времени-то почти не отведено), и то, о чем говорят голосом Дюмина специалисты, - суть разные понятия и разные предметы. Сергей Сергеевич, Вы разберитесь в том, о чем говорит Дюмин, а потом комментируйте", - написал Богданов.

Эксперты, призывающие вернуть черчение, считают, что без преподавания черчения технологический суверенитет России невозможен.