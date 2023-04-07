Михаил Саакашвили заявил, что умирает

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что умирает в тюрьме. Он сообщил, что в октябре 2021 года, когда вернулся на родину, был здоровым 54-летним мужчиной, но в заключении его здоровье стремительно ухудшается. "Сейчас я умираю", - цитирует американское издание Politico слова Саакашвили, переданные через его адвоката.

Экс-президент добавляет, что сейчас страдает более чем от 20 заболеваний.

Ранее он также через СМИ заявил, что в грузинской тюрьме был отравлен российскими агентами, внедрившимися в грузинские службы безопасности. Адвокат Саакашвили считает, что ему в еду и воду подмешивали яд небольшими дозами.