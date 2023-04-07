07 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: instagram.com/meladzevalerian

Прокуратура проверит Меладзе на финансирование ВСУ

Прокуратура Москвы по заданию коллег из Генеральной прокуратуры проверит деятельность певца Валерия Меладзе. Причиной стало возможное финансирование им вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - сказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

Напомним, концерты Меладзе в России отменяют, но певец активно выступает за рубежом. В начале января сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца. В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий. Перед этим он произнес со сцены лозунг украинских националистов во время выступления в Дубае. Сам артист, комментируя свой поступок, заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие".

Теги: Валерий Меладзе, ВСУ, проверка, прокуратура Москвы



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