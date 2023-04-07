07 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

У школьника из Прикамья перед поножовщиной были видения

Школьник в Пермском крае, напавший на одноклассника, имел проблемы с психикой. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, проблемы у ребенка якобы были выявлены в марте. Врач выписал успокоительное и посоветовал перейти на домашнее обучение с новой четверти. Однако мальчик сорвался раньше. Сообщается, будто бы незадолго до нападения у него были видения. Семиклассник жил с бабушкой. Его мать уехала на заработки, отца не было.

Также канал сообщает, что ребенок подвергался травле, и что решил таким образом отомстить своему обидчику.

Как сообщало Накануне.RU, следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". Обстоятельства произошедшего, мотивы поступка и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшего устанавливаются.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Он находится в Кунгурской больнице, ему оказывается необходимая помощь.

Теги: поножовщина, школьник, нож, нападение



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