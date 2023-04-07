СМИ: Путин хочет переговоров, но с США и Германией, а не с Украиной

Турецкое издание Hürriyet опубликовало основные тезисы президента России Владимира Путина на встрече с официальным представителем МИД Турции Ибрагимом Калыном. Ранее Кремль подтверждал, что такие переговоры прошли, но тогда сообщалось, что главной темой была ядерная энергетика и двусторонние отношения.

По данным источника Hürriyet, речь на встрече шла и о возможных переговорах Москвы и Киева. Якобы, Путин на встрече сказал: "Мы не хотим вечной войны и не будем избегать переговоров. Однако Запад должен учитывать и наши условия".

Главное требование Путина – вести переговоры он хочет не столько с Украиной, сколько с США и Европой, особенно с Германией.