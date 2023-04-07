В Челябинской области осудят мошенников, похитивших деньги под видом сотрудников ФСБ

В Челябинской области будут судить двух граждан, которые, представляясь сотрудниками ФСБ, похитили деньги у местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, жертвами мошенников стали четверо местных жителей. У них требовали деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение спора по долговым обязательствам, о расторжении договора по аренде помещения.

Потерпевшим причинен ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.