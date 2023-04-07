07 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим – раньше, чем во всей области

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении с 8 апреля особого противопожарного режима в уральской столице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, введение такого режима накладывает сразу три важных для горожан ограничения:

  1. Запрет на использование открытого огня – разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ;
  2. Запрет на проезд личных транспортных средств в лесные массивы – кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;
  3. Запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня – за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания.

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Кроме этого, противопожарный режим предусматривает:

  • создание минерализованных полос безопасности;
  • очистку прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора;
  • мониторинг лесов города помощью системы "Лесохранитель".

"Из-за скорого наступления теплой погоды проблема ландшафтных пожаров в этом году встала раньше и острее, чем обычно. На данный момент на территории города уже зарегистрированы пять случаев возгораний сухой травы общей площадью более 20 гектаров. Поэтому мы должны действовать оперативно", - заявил Алексей Орлов.

Напомним, что начиная с 15 апреля особый противопожарный режим вводится уже во всей Свердловской области.

Теги: особый противопожарный режим, Орлов, мэрия, Екатеринбург



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Ранее 06.04.2023 12:17 Мск Решение принято: особый противопожарный режим введут в Свердловской области


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