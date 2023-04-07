07 Апреля 2023
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Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Славнефть-Мегионнефтегаз" реализует насыщенную спортивную программу

75 % сотрудников "Славнефть-Мегионнефтегаза" регулярно занимаются спортом. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба компании в преддверии Всемирного дня здоровья.

Продвижение здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений социальной политики "Мегионнефтегаза". Так, на нефтедобывающих промыслах совершенствуется спортивная инфраструктура, а работники компании и их семьи могут бесплатно посещать большое количество секций в Мегионе.

"Развитие корпоративного спорта – это инвестиции в здоровье сотрудников и поддержание командного духа. Кроме того, предприятие поддерживает городские и региональные проекты в спортивной сфере, что позволяет вовлекать в здоровый и активный образ жизни все больше югорчан", – рассказал Игорь Трофимец, начальник физкультурно-оздоровительного комплекса "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Предприятие проводит крупные мероприятия, которые вносят значительный вклад в популяризацию физической культуры. Всего на 2023 год запланировано около 60 событий. Так, в феврале стартовала ежегодная корпоративная спартакиада, которая объединяет профессиональных атлетов и любителей. День рождения мегионской нефти (21 марта) отметили большим турниром по боксу. А 21 апреля Мегион примет "Молодежные игры" – его участниками станут начинающие атлеты, сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса Югры, Ямала и Томской области.

Помимо этого, "Мегионнефтегаз" активно содействует развитию детского спорта. Нефтяники систематически помогают совершенствовать материально-техническую базу городских спортивных школ и клубов, поддерживают команды и организовывают их выезды на крупные соревнования.

Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, спорт, молодежные игры



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