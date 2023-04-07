Лавров назвал условие для переговоров по украинскому кризису

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о том, какое условие должно быть обязательным для начала переговоров по ситуации на Украине.

Переговоры, считает Лавров, могут быть только на основе учета российских интересов, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент Белоруссии Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину начать немедленные переговоры без предварительных условий, поскольку "на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами". Лукашенко считает, что "бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", но не сказал, стоит ли пригласить к переговорам США. Также в ходе ежегодного послания Лукашенко заявил, что в результате боевых действий на Украине число погибших и раненых с обеих сторон достигло 500 тыс.