07 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В уральском городе собака напала на двух школьниц: это уже второй случай за неделю

В уральском городе Карпинск собака напала на двух школьниц. В обстоятельствах уже разбирается Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по имеющимся данным, на девочек накинулась безнадзорная собака. Предварительно установлено, что одной из пострадавших причинена гематома, а другой – укушенная рана. Школьницам была оказана необходимая медпомощь.

Сейчас следователями СК устанавливаются все обстоятельства инцидента. Отдельно выясняется, в полной ли мере ответственные чиновники проводили мероприятия по предотвращению нападений бездомных животных на людей. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это уже второй подобный случай в Карпинске за эту неделю: ранее на двоих подростков напала целая стая бездомных собак. Пострадавших доставили в больницу с укусами предплечья и голени для оказания им помощи. СК также проводит проверку.

Теги: собака, школьницы, нападение, Карпинск, СК



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