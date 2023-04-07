07 Апреля 2023
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Политика За рубежом Астраханская область
Фото: https://t.me/babushkin30

Участники мотопробега "Каспий-море дружбы" во главе с Игорем Бабушкиным выпустили белых голубей в небо Ирана

В праздник Благовещения, в городе Бабольсер провинции Мазандаран Исламской Республики Иран, на берегу Каспийского моря делегация Астраханской области выпустили белых голубей по давней православной традиции.

игорь бабушкин, мотопробег, иран(2023)|Фото: https://t.me/babushkin30

Примерно в это же время в Астрахани голубей выпустили митрополит Астраханский и Камызякский Никон и верующие Астраханской митрополии в знак благодатного действия Святого Духа.

благовещение, белые голуби(2023)|Фото: https://t.me/babushkin30

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который сейчас возглавляет мотопробег "Каспий-море дружбы", написал в своем телеграмм-канале:" Посещение Ирана выпало на один из самых значимых церковных православных праздников – день Благовещения Пресвятой Богородицы. Еще на Руси существовал обычай выпускать в Благовещение голубей и других птиц на свободу. По традиции белый голубь с древних времён олицетворяет добрые известия, а православная церковь посвящает этих птиц Богородице. Поздравляю православных верующих с праздником!"

белые голуби, небо, мир, благовещение(2023)|Фото: https://t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, благовещение, голуби, иран



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