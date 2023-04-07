"Ростелеком" помог медучреждениям Екатеринбурга шагнуть в цифровое будущее

Компания "Ростелеком" завершила внедрение "Единой цифровой платформы" в медицинские учреждения Среднего Урала. До конца текущего года Все больницы Екатеринбурга смогут отказаться от бумажных медкарт, выписок и справок, при этом оперативно получать информацию о пациентах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проект будет представлен 12 апреля в рамках четвертой специализированной международной выставки "Здравоохранение Урала – 2023" в МВЦ "Екатеринбург – Экспо". Испытать систему уже успели в медучреждениях Свердловской и Оренбургской областей.

"Единая цифровая платформа" интегрирована с централизованной лабораторной системой Свердловской области, архивом медицинских изображений, а также узкоспециализированными системами в области онкологии и акушерства. Благодаря этому врачи уже сегодня имеют доступ ко всем необходимым данным. Решение позволяет обеспечить в регионе высокую эффективность организации медицинской помощи, а также снизить нагрузку на учреждения", - рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала "Ростелекома" Иван Пичугин.

Помимо презентации существующего проекта, на выставке представят еще один пилотный - о взаимодействии "Электронного рецепта" с "Единой цифровой платформой". Согласно задумке, на приеме врач составляет документ, который можно сохранить в мобильном приложении. Через него же пациент может бронировать лекарства в аптеке или показать QR-код рецепта на кассе. Сервис уже опробовали специалисты городской больницы Каменска-Уральского, которые также поделятся опытом с Екатеринбургом.

"Бумажный рецепт подвержен механическим повреждениям, стиранию или утере. Его необходимо носить с собой в аптеку. Кроме того, некоторые необходимо время от времени продлевать. Понимая эту проблему, мы внедрили пилотный проект по использованию электронного рецепта. И он успешно работает", - заявил главврач ГАУЗ СО "Городская больница г. Каменск-Уральский" Роберт Соловьев.

К участию в конференции приглашаются региональные главные врачи и заместители главных врачей по IT. Для очного участия необходимо пройти предварительную регистрацию.