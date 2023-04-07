07 Апреля 2023
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Происшествия Уральский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье получила сроки банда черных лесорубов, срубившая леса на 50 миллионов

Житель Лысьвенского района Пермского края организовал преступную группу "черных лесорубов" и вырубил леса на 50 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Чусовского городского суда.

В суде уточняют, что преступник в 2015 году занимал пост руководителя лесозаготавливающей компании и под ее прикрытием и действовало ОПГ, в которую вошли жители разных районов Прикамья. Незаконная вырубка леса велась на территории Чусовского и Горнозаводского участковых лесничеств.

Действия преступников судом квалифицированы как незаконная рубка лесных насаждений организованной группой и группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным подсудимым – в виде условного лишения свободы и исправительных работ.

Кроме того, в пользу Российской Федерации конфискован лесозаготовительный комплекс, являющийся орудием преступления.

Теги: лесорубы, суд, лес



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