07 Апреля 2023
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Политика В бывшем СССР За рубежом Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин: Рад, что наши каспийские соседи, друзья и партнеры открыты к сотрудничеству

"Встретились с Президентом Туркменистана Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым. Следующая точка маршрута – Исламская Республика Иран, провинции Мазандаран и Гилян. Запланирована большая программа", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Напомним, 1 апреля из Астрахани стартовал мотопробег "Каспий - море дружбы", который возглавил Игорь Бабушкин. Участники уникальной акции уже прошли значительное расстояние, побывали в городах Казахстана, Туркменистана и сегодня достигли Иранской республики.

Сегодня запланированы встречи Игоря Бабушкина с губернатором провинции Мазандаран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром и губернатором провинции Гилян Асадоллой Аббаси. Председатель духовного управления мусульман Астраханской области Рауф Хазрат Джантасов уверен, что сейчас как никогда важно поддерживать уже достигнутые связи и договоренности.

«Мотопробег вокруг Каспия – богоугодное дело. Всевышний говорил, что людей специально создали разными, чтобы они смогли договориться и понять друг друга. Именно на это и нацелен мотопробег во главе с губернатором. Руководители, губернаторы прикаспийский стран и Игорь Бабушкин тем самым показывают пример тесного взаимодействия и демонстрируют настрой на углубление всесторонних связей», - сказал Рауф Хазрат.

"Рад, что наши каспийские соседи, друзья и партнеры открыты к сотрудничеству. Спасибо за теплые встречи и конструктивный диалог", - отметил губернатор Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, мотопробег каспий-море дружбы, иран



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