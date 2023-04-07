Папа Римский предложил пасхальное перемирие на Украине на две недели

Папа Римский Франциск снова призвал к пасхальному двухнедельному перемирию Киев и Москву. В прошлом году он уже предлагал остановить боевые действия в период главного христианского праздника, но тогда его призыв не был услышан.

Понтифик напомнил, что у католиков Пасха начинается уже на следующей неделе, у православных – через неделю. Эти две недели могли бы, по его мнению, стать объединяющими для всех христиан.

В этом году президент России Владимир Путин распоряжался провести рождественское прекращение огня – после предложения Патриарха Кирилла. Правда, украинская сторона к нему не присоединилась.