07 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: www.independent.ie

Папа Римский предложил пасхальное перемирие на Украине на две недели

Папа Римский Франциск снова призвал к пасхальному двухнедельному перемирию Киев и Москву. В прошлом году он уже предлагал остановить боевые действия в период главного христианского праздника, но тогда его призыв не был услышан.

Понтифик напомнил, что у католиков Пасха начинается уже на следующей неделе, у православных – через неделю. Эти две недели могли бы, по его мнению, стать объединяющими для всех христиан.

В этом году президент России Владимир Путин распоряжался провести рождественское прекращение огня – после предложения Патриарха Кирилла. Правда, украинская сторона к нему не присоединилась.

 

Теги: папа римский, перемирие, пасха, православные, католики



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