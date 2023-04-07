07 Апреля 2023
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Фото: скриншот видео из группы &quot;Подслушано в Качканаре&quot; / vk.com/podslushanokach

Уральца, пытавшегося украсть ребенка из коляски, отправили на лечение

Полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения младенца в уральском городе Качканар.

Напомним, ранее в Сети появились видео, на которых неизвестный ведет себя неадекватно. В одном случае он напал на сотрудницу магазина, применив к ней насилие. А в другой раз злоумышленник предпринял попытку вытащить из коляски чужого ребенка, но его вовремя остановила мать малыша.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские из ОВД Качканара оперативно вычислили и задержали подозреваемого: им оказался ранее трижды судимый по различным статьям УК местный житель Денис 1983 года рождения. Оказалось, что мужчина длительное время злоупотреблял спиртным и находился в состоянии, требующем незамедлительного медицинского вмешательства.

"Подразделением дознания полиции Качканара в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ – побои из хулиганских побуждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемый в попытке похищения ребенка в Качканаре(2023)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, уралец уже помещен в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения.

"В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, то спешно удалился, к счастью, не причинив грудничку никакого вреда. После выхода из больницы 40-летний качканарец будет привлечен еще и к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ – 7.27 (совершение мелкого хищения) и 20.21 (появление в общественном месте в состоянии опьянения)", - добавил Валерий Горелых.

Он уточнил, что ситуация с подозрительным гражданином находится на контроле у руководства ОВД Качканара.

Как сообщало Накануне.RU, ранее инцидентом с попыткой похищения ребенка из коляски на Урале заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Житель Качканара, пытавшийся похитить ребенка(2023)|Фото: скриншот видео из группы "Подслушано в Качканаре" / vk.com/podslushanokach

Теги: ребенок, похищение, попытка, Качканар, полиция



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