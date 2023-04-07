В салоне "Гав Мяу" Нижнего Тагила назвали фейком новость об издевательствах над животными

Владелица салона "Гав Мяу" в Нижнем Тагиле Надежда опровергла слова своей клиентки Ксении, обвинившей грумера в ухудшении здоровья ее собаки.

Ранее девушка написала, что привела мальтипу Майли к Надежде на стрижку, однако уже через 15 минут из салона позвонили и сказали, что питомцу стало плохо.

"У нее отказали все лапы, исчезло зрение, один глаз окосел, шея не держала голову, просто болталась, дыхания практически не было. Предположение, что это может быть не смогли дать в клинике", - написала Ксения в своих соцсетях.

В ветеринарной клинике, по ее же словам, сообщили, что с такими последствиями собака должна была проглотить либо наркотик, либо машинный химикат или же крысиный яд.

Надежда заверила, что ничего не делала с собачкой клиента и рассказала Накануне.RU о причинах того, что могло произойти с питомцем.

По ее словам, Ксения стрижет Майли в ее салоне с 2017 года, а потому Надежда лично убедилась в слабом здоровье четвероногого. Сама девушка не раз обращалась к грумеру за консультацией.

"Собачка стрижется у меня практически с самого рождения, привезена она была из Китая. Она очень маленькая, двигается у них только на ручках, животное не социализировано и все время болеет. Стригу я ее с 2017 года и за все эти годы больше они нигде не стриглись, кроме меня. Собачка всегда больная, и ночью они меня беспокоили, что она падает в обморок, и маленький вес собаки имеет значение, у нее постоянные приступы, больные уши. У собаки много заболеваний и, учитывая то, что они живут в Екатеринбурге, а приехали на стрижку сюда в Нижний Тагил, для нее каждый переезд и смена обстановки – это очередной большой стресс. Именно поэтому, когда я ее забираю, всегда сажу ее в загончик, чтобы она немножко социализировалась. Но в этот раз ей стало плохо, и я сразу же позвонила хозяевам", - рассказала владелица салона.

Надежда также сообщила, что, будучи ветеринарным специалистом, ознакомилась с опубликованными Ксенией выписками из ветклиник. О том, что собака что-то проглотила информации нет. По ее словам, химические или другие отклонения в результатах обследования у питомца быть могут, однако они, вероятно, накопительные.

Еще одной дезинформацией стали сообщения от якобы бывших сотрудников салона. Надежда заявила, что в "Гав Мяу" никогда не нанимала работников и работает там сама. С какой целью Ксения решила оболгать Надежду и ее салон, ей непонятно. По словам грумера, девушка, как и сказала в своем посте, просто решила рассказать обществу, что лечит свою собаку, однако преподнесла историю, представив только одну сторону медали.

"Я сама ветеринарный специалист, поэтому я очень хорошо знаю эту собаку. В марте я увидела Ксению впервые, до этого собаку всегда привозил ее муж. Она Майли никогда не чесала, всю жизнь собака укатанная ко мне приезжала, я по три часа с ней мучилась. Как владелец в этом плане она оставляет желать лучшего", - отметила специалист.

"Сейчас такая тенденция, что эти бэбидоги и бэбикэты молодежь покупает, носит их на ручках, они (животные) не социализированы, живут как хомячки в домиках и совершенно не выходят на улицу. Из-за этого все, что происходит снаружи - это для них очень большой стресс, даже если они просто выходят в другую обстановку", - добавила Надежда.