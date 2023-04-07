07 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ предупредил о мошенничестве с банковскими QR-кодами

Центробанк предупредил о новом виде мошенничества. Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так. Преступники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета, просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Расчет у мошенников идет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Получив QR-код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Чтобы не стать жертвой такого "развода", ни с кем и никогда нельзя делиться таким кодом. Также не следует хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде, предупреждает ЦБ. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Напомним, ранее стало известно о том, что жертвой мошенников стала замдиректора департамента УрФУ, которая лишилась 8 млн рублей. Все началось с того, что женщине позвонила "сотрудница" Госуслуг, назвала ее персональные данные и попросила сообщить пришедший в СМС код. После этого жертву перевели на другую линию, где ей сообщили о взломе ее аккаунта неизвестными и хищении паспортных данных и кредитной истории. Сразу за этим последовал звонок от "сотрудника" Центробанка РФ, а потом позвонил и лжеполицейский, который потребовал следовать всем инструкциям "банковского специалиста". В итоге екатеринбурженку убедили снять со счета сбережения и перевести на "безопасные счета", затем оформить "зеркальные займы".

Теги: ЦБ, Центробанк, мошенники, QR-код



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