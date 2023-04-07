07 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото:ITV News

Принца Гарри и Меган Маркл не будет на церемонии после коронации Карла III

Младший сын короля Великобритании Карла III не будет присутствовать вместе с другими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца в день коронации 6 мая. Приветствие подданных с балкона – неофициальная, но традиционная часть подобных мероприятий, и до сих пор принц Гарри с женой Меган Маркл появлялись в этой части празднований.

По данным таблоида The Sun, только 15 членов королевской семьи смогут присутствовать на балконе. И это те, кто исполняет обязанности при дворе. Поэтому не появятся перед публикой не только герцог и герцогиня Сассекские, но и младший брат новоиспеченного короля – принц Эндрю. При этом не известно, будут ли упомянутые родственники Карла III присутствовать непосредственно на коронации.

Ожидается, что коронованные король и королева выйдут на балкон, чтобы поприветствовать подданных и посмотреть пролет над Лондоном самолетов королевских ВВС. Перед этим пройдет коронационная служба в Вестминстерском аббатстве.

На балконе точно будет присутствовать вся семья наследника престола – принца Уэльского Уильяма, а это (помимо самого принца) еще четыре человека: его жена Кейт и их трое детей: принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Также перед публикой появятся брат короля Эдвард и его жена Софи (герцог и герцогиня Эдинбургские) и сестра короля принцесса Анна с мужем, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом. Приглашен и 87-летний герцог кентский и 86-летняя принцесса Александра, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Теги: принц гарри, меган маркл, коронация, карл iii



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