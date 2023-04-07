На котельной в Екатеринбурге накренилась труба. Людей эвакуируют

На здании котельной в Екатеринбурге накренилась одна из четырех труб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

"Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области. В настоящее время вмешательство пожарно-спасательных подразделений не требуется", — добавили в пресс-службе.

В компании "Т плюс" также заявляют, что угрозы падения конструкции нет, однако на всякий случай людей из зданий на Гурзуфской 40/1 и 40 (4 корпус) все же эвакуировали. На месте уже работают специалисты. Труба будет демонтирована.