Останина возмущена пренебрежением к законопроектам, вносимым не "Единой Россией"

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина возмутилась тем, что Комитет Госдумы по обороне вернул во второе чтение собственный законопроект, который касался изменения порядка оповещения призывников, хотя он должен был быть принят. При этом обсуждения никакого нет.

Она сетует, что политического диалога с Комитетом Госдумы по обороне не получается. И ей непонятно пренебрежительное отношение к законопроектам, которые вносились представителями всех фракций, кроме "Единой России", в том числе по такой чувствительной теме, как мобилизация. В то время как собственные законопроекты комитет вносит в приоритетном порядке, даже если они вызывают отрицательную реакцию в обществе, например об оповещении призывников через "Госуслуги".

Сейчас остается много вопросов.

"Если призывник не был уведомлен, в случае объявления нового призыва, на основании чего он явится в военкомат? Эта непонятная позиция даёт очень большое поле злоупотребления для тех, кто занимается организацией набора призывников", - написала Останина.



