07 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вернул прокуратуре дело журналиста Дынина, которого депутат Карапетян обвинил в экстремизме 

Суд вернул в прокуратуру материалы дела об административном правонарушении в отношении главного редактора "Уралинформбюро" Вадима Дынина. Об этом сообщил сам журналист. Речь идет об обвинении его в экстремизме, а именно в "разжигании ненависти" к вице-спикеру свердловского заксобрания Армену Карапетяну через его принадлежность к определенной национальности.

Как сообщает "Уралинформбюро", все началось с публикации в августе 2022 года, текст которой представлял из себя перечисление фактов нарушений "бизнесменами из круга Карапетяна" в Верхней Пышме. Депутат полагает, что в статье особый акцент якобы делается на его принадлежность к армянам, что было интерпретировано в оскорбительном ключе как для него лично, так и для других армян из Верхней Пышмы.

Карапетян обратился в прокуратуру, которая поручила проверку Центру по противодействию экстремизму ГУВД Свердловской области. Тот, в свою очередь, отправил текст на экспертизу регионального Центра судебной экспертизы Минюста России, однако, как передает издание, спустя три месяца были получены результаты, не подтверждающие доводы депутата.

"Текст не содержит лингвистических и психологических признаков побуждения к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по признаку национальности, а также признаков пропаганды неполноценности/превосходства какой либо группы. Негативная оценка обоснована совершением А. Карапетяном и приближенными к нему лицами действий, приносящих вред инфраструктуре и экологии Верхней Пышмы", - цитирует ответ экспертов "Уралинформбюро".

карапетян армен эминович депутат законодательного собрания свердловской области(2013)|Фото: Накануне.ru

Несмотря на это, утром 6 апреля прокуратура Ленинского района Екатеринбурга все же вручила Вадиму Дынину постановление о возбуждении против него дела по ст.20.3.1 КоАП. Судебное заседание должно было начаться в этот же день. Защита журналиста заявила, что принадлежность героев публикации к какой-либо национальности является второстепенным признаком.

Позднее Дынин написал в Telegrem-канале, что материалы дела вернули прокуратуре якобы из-за множества процессуальных нарушений при его подготовке.

"Дело по "экстремистской" статье КоАП, возбужденное по заявлению вице-спикера свердловского заксобрания, шито белыми нитками, которые разорвались под пристальным взглядом опытного судьи", - полагает журналист.

Теги: Дынин, Карапетян, журналист, суд, экстремизм



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