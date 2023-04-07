В Югре на Приобском месторождении появились автозаправочные станции

"Газпромнефть-Хантос" открыл на Южно-Приобском месторождении в ХМАО две современные АЗС. Они предназначены для заправки техники компании и подрядных организаций.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, бензин АИ-92 и дизтопливо поставляются напрямую с Омского НПЗ "Газпром нефти". Это гарантирует контроль качества нефтепродуктов на всех этапах – от отгрузки с завода до раздаточной колонки.

На АЗС установлены двухкамерные резервуары для хранения нефтепродуктов объемом 35 тонн каждый. Одновременно на станциях могут заправляться до 12 автомобилей. Все топливные операции отслеживаются с помощью цифровых датчиков.

Гендиректор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров пояснил, что на Южно-Приобском месторождении реализуется масштабная производственная программа, ведется строительство новых объектов, трудится большое количество людей.

"Запуск сети АЗС, продуманная внутрипромысловая логистика и оперативные поставки качественных нефтепродуктов позволят оптимизировать транспортные затраты подрядных организаций и повысить уровень промышленной безопасности", – отметил Сергей Фёдоров.