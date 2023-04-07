Работники АО "Уралэлектромедь" отмечены высокими госнаградами

07 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: АО &quot;Уралэлектромедь&quot;

Работники АО "Уралэлектромедь" отмечены высокими госнаградами

Работники свердловского предприятия АО "Уралэлектромедь" получили высокие государственные награды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Уралэлектромедь", Орден Дружбы получил аппаратчик-гидрометаллург никелевого отделения купоросного цеха Михаил Черепанов. Знак отличия "За наставничество" получил старший инженер пробирного отделения центральной лаборатории Наталья Овсянникова.

Медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены: резчик на пилах, ножовках и станках ремонтно-механического цеха филиала "Производство сплавов цветных металлов" Эдуард Беклемышев, главный инженер филиала "Производство полиметаллов" Олег Берняев, электромонтер по обслуживанию подстанций энергоцеха Ольга Боровских, электролизник водных растворов отделения электролиза цеха электролиза меди Светлана Майорова.

Работники АО "Уралэлектромедь" во время получения высоких государственных наград(2023)|Фото: АО "Уралэлектромедь"

Почетное звание "Заслуженный металлург РФ" было присвоено разливщику цветных металлов и сплавов производства анодов медеплавильного цеха Александру Коурову.

"Металлургия – судьба, которая определила мой выбор: дед – кузнец, отец – электролитчик, оба работали на нашем предприятии. Сразу после армии не было сомнений, что приду на "Уралэлектромедь". Как отслужил, сразу встал к печи в медеплавильном цехе. От себя и своих товарищей требую порядка, дисциплины, точного выполнения технологических инструкций. Сын Александр продолжает династию: окончил институт, отработал плавильщиком, назначен мастером в нашем с ним родном цехе", - рассказал Коуров.

Награжденных работников АО "Уралэлектромедь" поздравил губернатор Евгений Куйвашев в своей резиденции в Екатеринбурге.

Работник АО "Уралэлектромедь" во время получения высоких государственных наград(2023)|Фото: АО "Уралэлектромедь"

"Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области. Своими профессиональными достижениями, успехами в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вы укрепляете добрую славу Свердловской области – кадровой кузницы России. Региона, где живут и работают талантливые, энергичные, трудолюбивые, добросовестные люди, настоящие патриоты и подвижники", - в частности, отметил Куйвашев.

Теги: Уралэлектромедь, награды, работники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети