Госсекретарь США анонсировал наступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал наступление ВСУ в ближайшие недели. При этом американский чиновник намекнул, что наступление может иметь целью захват Крыма, но тут, по мнению Блинкена, Киеву стоит прислушаться к мнению населения – нужно это делать или нет.

"Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", - цитирует Блинкена РБК.

Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона, в которых речь идет о помощи США в подготовке наступления ВСУ. В частности приводятся данные о состоянии и вооружении военных соединений, сметы поставок артиллерийских систем HIMARS и т.д.