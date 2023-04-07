07 Апреля 2023
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

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Политика За рубежом
Фото: Mark Makela / Getty Images

Госсекретарь США анонсировал наступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал наступление ВСУ в ближайшие недели. При этом американский чиновник намекнул, что наступление может иметь целью захват Крыма, но тут, по мнению Блинкена, Киеву стоит прислушаться к мнению населения – нужно это делать или нет.

"Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", - цитирует Блинкена РБК.

Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона, в которых речь идет о помощи США в подготовке наступления ВСУ. В частности приводятся данные о состоянии и вооружении военных соединений, сметы поставок артиллерийских систем HIMARS и т.д.

Теги: энтони блинкен, всу, наступление, крым



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