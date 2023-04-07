07 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Присяжным запретят рассматривать дела криминальных авторитетов

Участие присяжных в судах, где рассматриваются дела лиц, ответственных за организацию преступного сообщества и занимающих высшее положение в преступной иерархии, хотят запретить. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Такие преступления, согласно УК РФ, отнесены к категории особой тяжести. И участие присяжных не учитывает специфику данных преступлений и их субъектов. Это связано как с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, требующих высокопрофессиональной правовой оценки, так и с безопасностью самих присяжных, которым могут угрожать. Так, по большинству уголовных дел данной категории принимались такие меры безопасности, как допрос свидетелей под псевдонимом, сокрытие их от визуального наблюдения другими участниками уголовного процесса.

Конституционный Суд РФ ранее признал конституционным порядок, при котором исключаются присяжные заседатели при рассмотрении дел о терроризме и связанных с ним преступных деяниях.

Один из соавторов законопроекта первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина сказала, что прежде всего законодатели хотят оградить присяжных от возможного давления со стороны преступных авторитетов.

Другой соавтор председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркивает, что присяжным невозможно обеспечить анонимность при рассмотрении дел криминальных авторитетов.


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Теги: присяжные, законопроект



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